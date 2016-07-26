2 тыс. жителей Карелии пожаловались прокурору на коды

Республика Карелия >> Происшествия >> 15.11.2021

Люди не хотят мириться с цифровыми кодами, борются за свои права.

В прокуратуру республики подано заявление о незаконном распоряжении главы Карелии ограничить доступ в детсады, школы, ДЮСШ, организации допобразования. Ранее заявление было подано на ограничения доступа в другие общественные места.

Это заявление подписали 2 тыс. человек, среди которых представители Совета граждан Карелии и Союза родителей Карели, а также неравнодушные жители республики.

15 октября А. Парфенчиков ввел QR-коды для посещения общественных мест, массовых мероприятий, заселения в гостиницы. С ноября предъявлять код нужно даже при обращении за медпомощью. Этот маразм возмутил многих, поэтому ограничения на вход в медучреждения пришлось отменить.

Также жители 60+, у кого есть хронические заболевания, обязаны соблюдать самоизоляцию, не посещать общественных мест, за исключением работы и решения вопросов жизнеобеспечения.

Если в организациях есть люди 50+, но нет коллективного иммунитета, они должны работать дистанционно или им должны организовать рабочее место отдельное от других. С 10 декабря это коснется людей 45+.

С 1 декабря родители при посещении детсадов, школ, ДЮСШ должны предъявить QR-код.

Заявление о незаконных действиях Парфенчикова подал в генпрокуратуру России М. Мазуровский.





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