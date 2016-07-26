В Вологде будут судить организаторов местной ячейки «Свидетелей Иеговы»

СКР закончил расследование уголовного дела, в котором 2 ключевых лица – представители запрещенной в России религиозной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».



В 2017 г. Верховный суд России ликвидировал эту религиозную организацию, которая носила название «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». Все входящие в нее региональные религиозные организации также были закрыты в связи с ведением экстремистской деятельности.



Но в 2017 - 2019 гг. обвиняемые продолжили работу в Вологде в религиозной организации «Вологда». Они принимали участие в экстремистской деятельности, собирали деньги для финансирования организации. Осознавая незаконность действий, желая избежать ответственности, они действовали конспиративно. Они организовали хранение литературы, служебной информации в цифровом виде в удаленном доступе, выступали через видео-конференцсвязь, убеждали всех в неоспоримости действий Свидетелей Иеговы.



Подозреваемые обвиняются по ст. 282.2 Уголовного Кодекса РФ за организацию экстремистской деятельности. Они побуждали людей к разрыву семейных отношений, призывали к отказу от медвмешательства, от признания госорганов и военной службы.

