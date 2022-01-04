Управляющие компании Печоры восстанавливают тепло в многоквартирных домах

Авария, которая произошла еще 1 января, устранена, но жители некоторых домов до сих пор жалуются на отсутствие тепла.



Представители управляющей компании "Импульс" не дают пояснений и от комментариев отказываются.



Только мэрия поясняет, что УК развоздушивает систему отопления, но в некоторые квартиры попасть невозможно, так как жильцы уехали на праздники. Пока они все не вернуться, полностью дать тепло в квартиры не получится. Это серьезная проблема, учитывая что за окном мороз.



Администрация обращается к горожанам с просьбой обеспечить доступ в квартиры для проведения работ для восстановления тепла. Работу ведут по всем адресам.



Напомним, что теплотрасса пострадала несколько дней назад, а без теплоснабжения сидят жители 20 домов.



В. Уйба, глава Коми, руководство аварийных служб были на месте аварии. Ремонтные работы завершены, сделана опрессовка аварийного отрезка трубопровода, а заполнение системы теплоносителем начато.