Управляющие компании Печоры восстанавливают тепло в многоквартирных домах

Республика Коми >> Происшествия >> 04.01.2022

Авария, которая произошла еще 1 января, устранена, но жители некоторых домов до сих пор жалуются на отсутствие тепла.

Представители управляющей компании "Импульс" не дают пояснений и от комментариев отказываются.

Только мэрия поясняет, что УК развоздушивает систему отопления, но в некоторые квартиры попасть невозможно, так как жильцы уехали на праздники. Пока они все не вернуться, полностью дать тепло в квартиры не получится. Это серьезная проблема, учитывая что за окном мороз.

Администрация обращается к горожанам с просьбой обеспечить доступ в квартиры для проведения работ для восстановления тепла. Работу ведут по всем адресам.

Напомним, что теплотрасса пострадала несколько дней назад, а без теплоснабжения сидят жители 20 домов.

В. Уйба, глава Коми, руководство аварийных служб были на месте аварии. Ремонтные работы завершены, сделана опрессовка аварийного отрезка трубопровода, а заполнение системы теплоносителем начато.





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