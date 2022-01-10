Прокуратура выясняет обстоятельства, при которых из-за досмотра пассажиры не успели на поезда из Мурманска в Москву и Петербург

Мурманская область >> Происшествия >> 10.01.2022

Толпа у вокзала образовалось во время проверки рамкой металлодетектора, интроскопа. Пассажиры, приехавшие на свои рейсы из-за проверки так и не уехали на своих поездах в Санкт-Петербург и Москву, и намерены требоваться компенсации у вокзала.

Северо-Западная прокуратура проверяет инцидент на железнодорожном вокзале Мурманска. Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение прав пассажиров, а еще и правомерность действий сотрудников вокзала во время усиления мер безопасности в праздники. 2, 4 января некоторые путешественники на свои поезда не успели, потому что оказавшись в огромной очереди на входе на вокзал. Такая ситуация снова повторилась на днях, и это ненормально, потому что вокзал не в состоянии обеспечить своевременное попадание людей на поезд.

Сейчас транспортная прокуратура проверяет обстоятельства, дает оценку работников вокзала, службы безопасности, и при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ситуация на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.





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