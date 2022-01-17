Шестерым лосям на Соловках выписали «путевки на небеса»

Минлеспром Архангельской области одобрил убийство шестерых лосей на островах. Животные заходят в поселок и представляют угрозу жителям и туристам, о чем заявил председатель местного муниципалитета Е. Тютюков. Он уже направил обращение министру природных ресурсов региона о необходимости регулирования численности лосей на Большом Соловецком острове.



Ситуация известна с лета 2021 г., когда приезжал специалист отдела охраны объектов животного мира и принял решение о регулировании числа животных. Тогда убили 3 особи.



Сейчас убьют еще 6 лосей, хотя местное население считает это кощунством. Лосей можно усыпить и перевезти в другое место, но никто этим заниматься не хочет. Это дорого и денег на это нет. Проще убивать животных, несмотря на то, в Архангельской области охотится на лося запрещено с 10 января. Можно попробовать выжить лосей, заставить их вернуть туда, откуда они прибыли, но на это нужно время, и заниматься этим никто не хочет.



«Забота» о дикой природе и позиция ответственного ведомства в АО поражают, как и молчание экологов!