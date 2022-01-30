Прокуратура Сыктывкара подтвердила факт грубого отношения работника детского сада №99 к воспитаннице
Прокуратура Сыктывкара подтверждает грубое отношение сотрудника детсада №99 к девочке-воспитаннице. Ведомство провело проверку информации о ненадлежащем поведении сотрудницы детсада.
Свидетель грубого обращения к детям – Г. Рагимова, которая пришла за дочкой в садик в неурочное время. Она услышала крики, истошный плач еще на улице, поэтому обошла здание и заглянула в окно.
Воспитатель группы ее ребенка отчитывал 1,5 годовалую девочку, которая описалась. Женщина с остервенением стянула с ребенка футболку так сильно, что остались царапины на коже. Эту ситуацию записали на видео родители.
Проверка инцидента взята на контроль главой следкома России А. Бастрыкиным.
Во время проверки выявлены нарушения закона о профилактике безнадзорности, правонарушений.
Директор садика не обеспечил профилактику нарушения прав воспитанников незамедлительным отстранением воспитателя. От работы его отстранили лишь в ходе прокурорской проверки. Образовательная организация не проинформировала о грубом обращении к ребенку УМВД РФ по Сыктывкару, а должна была сделать это незамедлительно.
В детсаду не обеспечили учет несчастных случаев с детьми.
Прокуратура внесла представление в управление образования.
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