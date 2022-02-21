Зоозащитники нашли трупы собак в вологодском приюте

Активисты из общества защиты животных «Велес» требуют провести проверку в «Зоосфере» - приюте для бездомных собак. Они опубликовали обращение к зампредседателя комитета Госдумы по экологии В. Бурматову. В приюте были найдены десятки трупов, о чем рассказала председатель общества О. Клюквина.



В «Зоосфере» должны отлавливать, стерилизовать и выпускать собак в Вологодской области. Но 18 февраля на видео были сняты десятки пакетов на территории базы у крематория. Из некоторых пакетов торчали части тела собак. Зоозащитники считают ужасным работу людей, которые вместо того чтобы помогать беспризорным животным, убивают их. Они просят экспертов проверить муниципальный контракт на отлов, карточки собак.



В приют зоозащитников в приемные часы не пустили, пришлось обойти территорию и снять видео через забор. Зоозащитники позвонили участковому, но он на вызов не приехал.



Впервые зоозащитники нашли трупы собак в «Зоосфере» в 2020 г. Тогда владелец приюта С. Кинарейкин усыпил собак из-за инфекции. Приют кремирует и трупы из ветклиник.



