В Юркино под Мурманском огонь уничтожил несколько дачных построек

Пожар распространился на 2 участка в дачном п. Юркино (Кольский район). Возгорание случилось ночью.



В диспетчерскую службу поступил звонок о пожаре в районе 31 км автотрассы Кола-Лотта. В 3 часа ночи пожару присвоили повышенный ранг 1БИС, а около 7 утра полностью потушили.



В тушении участвовали 14 пожарных, 5 единиц техники ПЧ-24, ПЧ-20 из Кольского отделения УГОЧС, ПБ, ПСЧ-7 мурманского МЧС.



В огне на первом участке сгорел гараж, баня площадью 90 квадратов, на втором - сарай площадью 24 квадрат, повреждено 6 м забора. Большая часть построек была деревянная. Среди людей пострадавших нет, но причины возникновения огня выясняются. Также специалисты посчитают размер материального ущерба, нанесенного огнем.



Возгорание могло быть случайным, но есть версия, что хозяева ближайших домов ударно отметили 9 мая, потеряли бдительность и допустили случайное возгорание. Это большая удача, что не погибли люди, потому что в ночное время большинство людей спит. Были ли люди в ближайших жилых домах, не сообщается.

