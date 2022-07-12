150 тыс. руб. взыскали с муниципального учреждения Череповца за ворованную фотографию

Вологодская область >> Происшествия >> 12.07.2022

Нарушение авторских прав закончилось для муниципального учреждения Череповца штрафом 150 тыс. руб. по решению арбитражного суда. Предмет спора - снимок, размещенный "Спортивным клубом Череповец" в соцсети.

Автор фотографии - А. Сатыренко, правообладатель - компания "Восьмая заповедь". После появления ее на стороннем сайте была и подпись с логотипом "Череповец спортивный клуб". Снимок изрядно изменили, обрезав правый верхний край картинки, а на фотографию наложили текст и цветную фигуру.

Автор фотографии подал в суд, который взыскал со спортобщества 50 тыс. руб. за доведение снимка до всеобщего обозрения, еще 50 тыс. руб. - за редактирование снимка, и еще 50 тыс. руб. - за изменение данных об авторском праве. Сумма, которую должны перечислить компании "Восьмая заповедь" (по Священному Писанию эта заповедь гласит - "не укради"), - 150 тыс. руб.

Дело стало во многом показательным, потому что нарушение авторских прав - одно из самых распространенных преступлений в современном обществе. Людям показали, как за это нарушение можно получить деньги.






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150 тыс. руб. взыскали с муниципального учреждения Череповца за ворованную фотографию

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