150 тыс. руб. взыскали с муниципального учреждения Череповца за ворованную фотографию

Нарушение авторских прав закончилось для муниципального учреждения Череповца штрафом 150 тыс. руб. по решению арбитражного суда. Предмет спора - снимок, размещенный "Спортивным клубом Череповец" в соцсети.



Автор фотографии - А. Сатыренко, правообладатель - компания "Восьмая заповедь". После появления ее на стороннем сайте была и подпись с логотипом "Череповец спортивный клуб". Снимок изрядно изменили, обрезав правый верхний край картинки, а на фотографию наложили текст и цветную фигуру.



Автор фотографии подал в суд, который взыскал со спортобщества 50 тыс. руб. за доведение снимка до всеобщего обозрения, еще 50 тыс. руб. - за редактирование снимка, и еще 50 тыс. руб. - за изменение данных об авторском праве. Сумма, которую должны перечислить компании "Восьмая заповедь" (по Священному Писанию эта заповедь гласит - "не укради"), - 150 тыс. руб.



Дело стало во многом показательным, потому что нарушение авторских прав - одно из самых распространенных преступлений в современном обществе. Людям показали, как за это нарушение можно получить деньги.





