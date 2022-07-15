В Карелии похищено издание сочинений Б. Пастернака стоимостью 5 млн руб.

Правоохранители Карелии нашли украденное редкое издание произведений Б. Пастернака, чья стоимость оценивалась в более 5 млн руб.



Кража случилась 12 июля из Национальной библиотеки республики. Неизвестный вынес из здания экземпляр книги 1948 г. Высокая цена книги объясняется тем, что почти весь тираж «Избранного» Б. Пастернака издательства «Советский писатель» в 1948 г. был уничтожен. Из этого тиража в 2018 г. такая же книга была продана на аукционе «Литфонда» за 5 млн руб.



Работники уголовного розыска вычислили личность вора - 35-летней гражданки иностранного государства. Ее задержали во время попытки выехать из Карелии на железнодорожном вокзале Сегежского района. Правоохранителями решается вопрос об избрании меры пресечения.



Украденная книга изъята. Во время следствия будет проведена историко-культурная экспертиза. В интересах следствия пока не сообщается, гражданкой какого государства оказалась преступницей и с какой целью она выкрала книгу из библиотеки.



Что касается охраны Национальной библиотеки Карелии в Петрозаводске, то стоит подумать над мерами ее усиления.