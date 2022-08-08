В Мурманске ЧП - по жилому дому бегают крысы

В доме № 14/1 на ул. Свердлова крыс стало настолько много, что они бегают по лестничным клеткам, квартирам, и люди их не очень пугают.



Местные жители вместо того чтобы обратиться в соответствующие инстанции, стали постить фотографии в соцсетях, а на вопрос, что вы сделали для того чтобы исправить ситуацию, ответить ничего не смогли.



Прокуратура и представитель «УК Заполярная Цитадель» провели обследование подвала дома, выявлили факты бездействия УК в управлении домом. Так, в подвале было скопление воды, много мелкого и крупного мусора, и исправлением ситуации никто не занимался, хотя именно управляющая компания обязана содержать подвалы в сухости, надлежащем сансостоянии. Опрос жильцов показал, что в квартиры через вентиляцию, плинтуса приходят мыши, крысы, которые также ходят по лестничным клеткам.



Сведения УК о дератизации, дезинфекции в подвалах, местах общего пользования, техподпольях и чердаках не представлены.



В адрес «УК Заполярная Цитадель» вынесли представление, рассмотренное с участием представителя прокуратуры, удовлетворенное, а первое лицо УК привлечено к дисциплинарной ответственности.





