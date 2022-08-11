3 человека стали жертвами падения легкомоторного самолета в Коми

Легкомоторный Cessna 177 потерпел крушение в Коми, в результате чего 3 человека погибли. Это случилось несколько дней назад, но причина крушения до сих пор не установлена.



Падение случилось прямо в аэропорту Ухты, когда самолет заходил на посадку. Он рухнул в 400 м от полосы в лесу, и только это позволило избежать жертв среди местного населения. Борт был взят в аренду лесоохраной.



Падение с последующим возгоранием самолета подтвердило региональное МЧС. Пожар ликвидировали на 6 кв. м. Обстоятельства крушения выясняются. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения закона о безопасности полетов. Воздушное судно принадлежало авиакомпании "Восход", в представителями которой также проведут беседы.



Напомним, что недавно потерпел крушение вертолет погранполиции МВД Грузии в районе Гудаури. Он вылетел на спасательную операцию и должен был вывезти потерпевших аварию парапланеристов, но потерял управление и разбился. На борту были члены экипажа, спасатели, медики в количестве 8 человек. Все погибли.









