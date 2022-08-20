Обнаружены нарушения при добыче гранатового песка под Северодвинском
Отступления от природоохранного и земельного законодательства в разработке месторождений гранатового песка р. Солза и р. Марья выявлены региональным министерством природных ресурсов, ЛПК в рамках рейдов. Информацию об итоге проверки направили в Северодвинский филиал МВД, где примут решение о возбуждении уголовного дела.
Незаконную вырубку сделали в 98-м квартале Лайского лесничества. Здесь пострадали ели, сосны, березы, вырубленные во время работ. Это нанесло ущерб лесному фонду, о чем рассказал глава Министерства природных ресурсов Архангельской области И. Мураев. Обнаружен мост через русло р. Марья, но документов, необходимых для строительства сооружения, нет.
Компания, ведущая разработку месторождения, работала в обход закона, и за это придется ответить. Она нарушила не один пункт закона, причем осознанно.
Рейды были организованы после массовых поступлений жалоб от местных жителей на работу компании «ТЭНГРИ», ее подрядчиков, которые и сейчас разрабатывают месторождение гранатового песка.
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