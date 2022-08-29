В Архангельске сошел со свай дом

В 21 веке в Архангельске продолжают жить в деревянных домах на сваях, как 70 лет назад. Это ужасно, особенно для страны с большими амбициями. Когда в центре города деревянные дома сходят со свай, угрожая жизни домочадцев, - это позор для города!



На днях в 22:18 в Архангельске со свай сошел жилой 2-этажный дома на ул. Романа Куликова, 32. Жильцы услышали треск, быстро выбежали из квартиры. Напомним, что этот деревянный дом уже 3 года назад признали аварийным, но людим в нем продолжали подвергать свою жизнь опасности.



Дом перекосило, были подвижки конструкций, внутри находиться было опасно. Эвакуировано 19 человек, в том числе 5 детей. К счастью, никто не пострадал, потому что люди еще не легли спать.



Спасатели оградили дом, вызвали коммунальные службы, представители УК, администрации. Приехал на место и прокурор Архангельска С. Котов. Организована проверка. В ее рамках дадут оценку управляющей организации, органам самоуправления, а при наличии основании, примут меры прокурорского реагирования.





