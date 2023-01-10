В поездах РЖД стали нормой повышенная вибрация, мокрое белье, закрытые туалеты

По территории Коми курсирует поезд Усинск - Сыктывкар. Пассажиры признаются, что после поездки в нем остаются в шоке на несколько дней, потому что спать на сыром белье невозможно и холодно, до туалета дойти и обо что-то невозможно из-за сильной вибрации, а дойдя оказывается, что туалеты закрыты, потому что неисправны. При этом сама компания не упускает случая похвастаться своим высоким сервисом.



Ситуация с неподобающими условиями проезда является не единственным случаем. Недавно из Усинска в Сыктывкар ехала женщина с детьми. Ей пришлось ехать на боковых полках около 10 часов. Все это время вагон жутко трясло, люди перепугались, дети начали плакать. Вызвали начальника поезда, что уже говорит о неоднозначности ситуации, а тот уверял, что все в порядке. После этого рабочие начали разбирать щитки, ругаться матом и перешептываться между собой.



Помимо этой проблемы промерз туалет, поэтому ходить по нужде было просто некуда и люди писали в тамбуре. В вагоне было настолько холодно, что окна с внутренней стороны покрылись льдом. Когда отопление восстановили, этот лед растаял и намочил всю одежду.



Жалобы на вибрацию в поездах Коми поступают с 2019 г. Из-за этого пришлось исключить из поезда Нижний Новгород — Воркута один вагон, неисправностей в котором так и не нашли.

