В бассейне фитнес-центра Сыктывкара умер 58-летний мужчина

Республика Коми >> Происшествия >> 26.01.2023

Сыктывкарский фитнес-центр "Грани" "прославился" в очередной раз. Здесь в бассейне умер мужчина 1964 г.р., который пришел вечером поплавать. Предварительная версия смерти - обострение заболевания сердца. Подробности пока неизвестны, поэтому непонятно, мужчина утонул или умер не в воде.

В настоящий момент следствие проводит процессуальную проверку с судебно-медицинской экспертизой и выяснением причин и обстоятельств произошедшего. Нужно выяснить, насколько оперативно была оказана медицинская помощь сотрудниками бассейна, потому что это входит в их обязанности.

Напомним, что ранее в этом же бассейне был еще один смертельный инцидент. 3 года назад здесь умер глава "СПАС-Коми" Д. Тропников, которому было 59 лет. Любители мистики не верят в совпадения. Умершие мужчины были приблизительно одного возраста, и оба умерли именно на территории бассейна. Владельцам фитнес-центра не мешало бы задуматься об очистке места святой водой, потому что аура здесь далека от нормальной.





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