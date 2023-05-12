В Ухте вокруг зооуголка разразился скандал

В Ухте набирает обороты скандал вокруг зооуголка. Недавно появилось видео, в котором рассказывается зверей со Станции юных натуралистов ЦТ им. Карчевского выбрасывают на улицу, а их вещи из здания на ул. Горького, 10 относят на мусорку. В ролике также показывают медведя Мишаню, рассказывая о том, что хищнику нечего есть, а теперь будет и негде жить.



Комитет управления муниципальным имуществом контракт с зооуголок разрывает, потому что его владелец Ю. Матющенко осуществляет незаконное предпринимательство. Но почему-то денег на содержание животных ему не хватает.



Директор ЦТ Л. Красноперов говорит, что зверей никто на улицу не выбросит, потому что они не виноваты в проблемах людей, а вещи выбрасывают, потому что наводят в здании порядок. Всех животных зооуголка пока переселили на ул. Горького, 10, но это временно, а что будет потом, пока не понятно. Почему-то Ю. Матющенко находит время жаловаться на судьбу в соцсетях и записывать жалостливые видео, но оформлять лицензию не спешит, при этом принося новых зверей.



Напомним, что это не первый скандал, связанный с зооуголком. В 2022 г. Матющенко заявлял, что животные умерли из-за ошибок персонала учреждения, но горадминистрация убедилась, что животные содержатся в хороших бытовых условиях, а смерть произошла по естественными причинами. Но признаки смерти утверждают обратное - зверей не кормили полноценно длительное время.