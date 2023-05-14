В архангельской глубинке разрушился памятник 18 века

Мост через р. Кена в Плесецком районе - объект культурного наследия, которого теперь нет. Он рухнул и это зрелище засняли жители д. Корякино, которые пользовались этим мостом и много лет просили власти отремонтировать переправу.



Этот деревянный мост считался самым красивым в Поморье. Его возвели в 18 столетии на 4 ряжах и пятистенных срубах на дне реки. Он прямо к такой же полуразрушенной церкви в с. Измайловском.



Переправа давно была в аварийном состоянии, а дно “гуляло”. Власти только на словах обещали сохранить объекта культурного наследия. В 2020 г. И. Арсентьев, экс-глава Плесецкого округа, говорил, что реставрация моста обойдется в 20 млн руб., а дефицит райбюджета 25 млн. Деньги в мост решили не вкладывать, потому что они больше были нужны сфере школьного и дошкольного образования. Позже сумма ремонта моста оценивалась уже в 82 млн руб.



Говорили, что разрабатывают научно-проектную документацию по реставрации моста, но после нескольких лет, проблему не решили. Все знали, что историческое достояние региона разваливается, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы его спасти.



Напомним, что эта переправа не единственная ряжевая через Кену. В 2022 г. обрушилась такая же переправа в д. Рудниковская, причем прямо в процессе осмотра подрядчиком, планирующим капремонт.