В Поморье вспоминали 20-ю годовщину страшной трагедии

20 лет прошло после трагедии, которая унесла жизни 58 человек. Они погибли в результате взрыва в одном из подъездов дома №120 на пр. Советских космонавтов. Напоминанием о трагедии стала табличка на стене пострадавшего дома, в котором уже нет целого подъезда, и людей, которые в нем жили.



Взрыв газа произошел ночью, когда почти все были дома и спали. Если бы трагедия случилась днем, таких жертв можно было бы избежать.



Правительство АО открыло сбор пожертвований для пострадавших. Удалось собрать 600 тысяч руб. Также оно выплатило всем пострадавшим по 50 тыс. руб., семьям погибших - 100 тыс. и 10 тыс. на похороны.



Обвинили в случившемся слесаря Горгаза, который находится в тюрьме уже 20 лет. Многие люди до сих пор считают его невиновным, просто властям нужно было найти виноватого, который не мог откупиться. Его мотив выглядит как минимум странно - месть за увольнение с Горгаза, которой произошло за 3 года до взрыва. Также была версия о террористическом акте и намеренном взрыве в подъезде, где жили сотрудники полиции., которым также кто-то мог захотеть отомстить. В этой ситуации проще было обвинить рядового экс-сотрудника Горгаза.