ОНФ требует от Вельского района восстановить «Новый старый форштадт»

Архангельская область >> Происшествия >> 18.05.2024

Яркий пример безответственности властей Вельского района - общественная территория, на которую благоустройства которой 2 года назад выделили 183 млн руб., а сейчас она напоминает развалины. Что это? Наплевательское отношение или отмывание бюджетных денег, выделенных в рамках нацпроекта?

Народный фронт провел проверку состояния «Нового старого форштадта» в Вельске. В конце 2022 г. объект проверяли, власти обещали устранить недочеты летом 2023 г., но ничего не сделали.

В настоящее время брусчатка отваливается, ограждения есть не везде, поэтому пешеходы рискуют переломать ноги и руки, провалившись в провалы. А у батута торчат штыри острием вверх, опасные для любого, кто захочет попрыгать. Только чудом никто еще не пострадал и не подал в суд на власти, это допустившие. На газоне лежат открытые электрические кабели.

ОНФ направил обращение к властям Вельского района, потребовал решить проблему с восстановлением «Нового старого форштадта», но власти особо не торопятся решить проблему. У них стандартная отговорка - недостаток средств, а куда они дели 183 млн руб.?

Напомним, что проблеме была посвящена статья в журнале «Достояние Севера», а вопрос уже был на контроле властей Архангельской области, Вельска. Подрядчиком была компания «Термоизолстрой» из Вологды.





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