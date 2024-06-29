В Карелию за деньгами потянулись поддельные фельдшеры
Мошенников привлекает участие в программе “Земской доктор”, которая за работу в сельской местности предлагает фельдшерам 500 тыс. руб. в виде единоразовой выплаты, не считая других привилегий.
В Суоярвском районе под суд попал медик с поддельным дипломом, который обвиняется в хранении, транспортировке, использовании поддельного официального документа, покушении на мошенничество путем получения денег от государства. Дело находится в Суоярвском райсуде.
Во время трудоустройства фельдшером скорой помощи в Суоярвскую больницу обвиняемый предъявил поддельный диплом, согласно которому медик имеет среднее образование и специальность “Лечебное дело”, квалификацию “Фельдшер”. На деле образование оказалось липовым.
Также “фельдшер” представил этот диплом в минздрав Карелии, чтобы получить выплату 500 тыс. руб. При проверке документов оказалось, что диплом поддельный. У мошенника не хватило ума, чтобы понять, что все документы проверяются на подлинность и никакая медорганизация не возьмет на работу человека без этой проверки. Диплома в книге регистрации дипломов к выдаче отсутствовал.
Остается открытым вопрос: если бы мошенника взяли на работу, чтобы он делал в скорой помощи?
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