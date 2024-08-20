Аэропорт Петрозаводска оштрафован за халатное отношение к сотрудникам

Республика Карелия >> Происшествия >> 20.08.2024

Транспортной прокуратурой Карелии проверена аэропорт «Петрозаводск». В ходе мероприятия выявлено, что часть сотрудников не имеет даже средств индивидуальной защиты.

Гендиректор авиагавани получил представление. Возбуждено административное дело, аэропорту придется заплатить 70000 рублей штрафа. Прокуратура будет следить за устранением нарушений.

Напомним, что петрозаводский аэропорт не первый раз в этом году предстает в не лучшем свете. Весной рейс Москва — Петрозаводск был задержан на 5 часов и после такого ожидания приземлился в Череповце для смены экипажа. Ситуация нестандартная, поэтому тогда прокуратура проверила соблюдение протокола, в частности обеспечение пассажиров горячим питанием и напитками, своевременно ли сообщили о задержке вылета.

Справка. З полгода аэропорт обслужил 40 тыс. пассажиров, большая часть которых летала в Москву (19602), Сочи (6128), Калининград (5640), Минеральные Воды (4712), Екатеринбург (2958). В 2024 г. были запущены новые рейсы в Ингушетию, точнее в Магас из Петрозаводска, которые летают каждую неделю.





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