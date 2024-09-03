Двум жителям Карелии простили преступление

Прекращено уголовное дело по которому проходили похитители металлолома. 2-х ранее не судимых граждан Беломорска осудили за похищение лома металла 9,956 тонн. Этот лом они сдали в пункт приема, где никто не поинтересовался происхождением металла. РЖД оценили нанесенный этим материальный ущерб в 180 тыс. руб.



С учетом того, что ранее обвиняемые не привлекались, а свою вину признали и раскаялись, а ущерб возместили, суд решил их простить. Подсудимых оправдали за содействие раскрытию преступления, признали безопасными, прекратили уголовное дело в их отношении связи с раскаянием.



Такое случается довольно часто, особенно когда речь идет о молодых людях, совершивших ошибку впервые и признавших вину. Иногда желание быстрой наживы приводит к плохим последствиям и необдуманным поступкам. Для некоторых это становится первым шагом к преступной жизни, и важно этот шаг предотвратить. Важна профилактика подобных шагов. Молодые люди должны знать, какое наказание может последовать за казалось бы незначительное преступление закона.



