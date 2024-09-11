От укусов лесных обитателей в Коми пострадали 17 человек

Региональное управление Роспотребнадзора напоминает об опасности бешенства, так как вылечиться от него невозможно.

В прошлом году с повреждениями от животных в лечебно-профилактические организации республики обратились 1960 человек. Годом ранее их было 1799, а на сегодняшний день 1340. От укусов зверей в 2023 г. пострадали 25 человек, в 2022 г. тоже, а за 9 месяцев 2024 г. – 17.



Бешенство - остро протекающая зоонозная вирусная инфекция, передающаяся через слюну во время укусов теплокровных. Заболевание проявляется сильным повреждением ЦНС, в виде острого энцефаломиелита, что может привести к смерти. Пока способов лечения развившейся болезни нет.



Самые опасные укусы больных зверей в области шеи, головы, кистей рук. Так заболевание распространяется максимально быстро. От человека к другому человеку бешенство не передается. Вирус может быть в слюне животного за 10 суток до появления признаков заболевания.



Источники возбудителя бешенства чаще являются собаки, кошки, белки, лисы, летучие мыши, барсуки, ежи и волки. Реже люди болеют от укусов овец, лошадей, коров и грызунов. При укусе незамедлительно обращайтесь в травмпункт, где должны принять независимо от места проживания. Лечебно-профилактические прививки делают по показаниям. Профилактика включает обработку раны, курс иммунизации с антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной.







