Жителям Соловков надоело кушать ужасный хлеб местного РайПО



На Соловецком архипелаге Архангельской области местные жители давно массово жалуются на хлеб и другую продукцию своей пекарни РайПО. Мало того, что хлеб крошится, не имеет вкуса, но имеет неприятный запах, так в последнее время он стал полусырым с начинкой из червяков и жуков. Хлеб недопекают, а пекут из старой, пришедшей в негодность муки. Скорее всего, ее неправильно хранят, в холодном и сыром месте, поэтому она размокает и создается благотворная среда для размножения паразитов. Вместо того, чтобы выбросить такую муку, из нее пекут хлеб людям. Причем пекари видят, что в муке черви и жуки, но это их не останавливает.



Этот хлеб поступает не только в магазины, но и больницу, школы, детские сады местной РайПО.



Вопрос в том, почему на это никак не реагируют власти? Почему этим вопросом до сих пор не озаботился Роспотребнадзор и не организовал проверку? Проблеме не один день и даже месяц, но руководство никак не реагирует, что выглядит подозрительно.

А пока местные жители готовят соответствующую петицию, хлеб едят только собственного выпекания. Конечно, он не такой, как сделанный по ГОСТ, но хотя бы свежий и из качественных продуктов.