Жители Петрозаводска против строительства камнеобрабатывающего завода

Республика Карелия >> Происшествия >> 14.11.2024

Жители Соломенского шоссе, 9, 9а, 9б пригласили на сход депутата горсовета О. Тужикову, депутата Заксобрания Э. Слабунова, главу филиала партии «Зеленая альтернатива» А. Глушкова, замминистра экономразвития РК А. Долгих, главу «Торгового дома «Стоун РК» Д. Петрова - виновника собрания, который планирует построить камнеобрабатывающий завод рядом с жилыми домами.

Прибыли и полицейские, предупредили о недопустимости проведения митинга, хотя митинг никто устраивать не собирался.

Горожане уже живут рядом с промзоной, разбитой большегрузными машинами дорогой, в постоянной пыли и грохоте. Здесь нет даже полноценной детской площадки, но хотят построить еще один завод. Против завода и волонтеры приюта для животных, находящегося поблизости.

О новом заводе известно только то, что он будет в крытом ангаре поэтому пыли и шума не будет. На этой территории промзона, поэтому есть полное право строить здесь предприятия. Кроме того, работники не хотят ездить на работу за черту города, поэтому завод будет здесь. Для жителей жилых домов сделают только один реверанс - устроят въезд не со стороны их улицы.

К вырубке деревьев в парке «Вилда» завод отношения не имеет, а кто это делает ради складских помещений, представители власти почему-то не знают. Торги по предоставлению площадей не проводились, общественные слушания тоже.







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