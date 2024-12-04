Организатор покушения на депутата приговорен 24 годам тюрьмы

В АО к 24 годам заключения приговорен организатор покушения на депутата облсобрания А. Пеункова. Этому делу уже 19 лет, а само преступление совершено в 2005 га.



Виновный организовал покушение на 6 человек, среди которых был Пеунков. Он стрелял из огнемета по окнам офиса, где по его предположению должны были заседать потенциальные жертвы, но незадолго до момента покушения люди перешли в соседний офис, и это спасло им жизнь.



Уголовное дело выделено следственным комитетом в отдельное производство. Виновного не называют, но в медиа считают, что это А. Буховец - член криминального сообщества. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима и выплатит штраф 80 тыс. руб.



Напомним, что сам депутат, на которого покушались, в 2014 г. был тоже осужден за организацию убийства. В период с 2009 по 2013 г. Пеунков был организатором преступной группы, целью которой была монополизации рынка сбыта строительного песка. Виновники вынуждали ИП, глав коммерческих организаций заключать сделки по обороту песка, отказываться от них под угрозой насилия и сжигания авто потерпевших. Пеунков также пользовался служебным положением для получения личной выгоды.