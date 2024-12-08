Вологда рискует остаться без губернатора Г. Филимонова

Вологодская область >> Происшествия >> 08.12.2024

Жители Вологды не хотят видеть в лице губернатора действующего главу Филимонова и занимаются сбором подписей под петицией в пользу отстранения его с поста губернатора. Причина - принятые им законы в рамках антиалкогольной кампании. Люди называют их антинародными, и это не имеет ничего общего с алкоголизмом населения или чем-то подобным.

Новый закон запрещает продавать алкоголь в многоквартирных домах, а это прямая угроза малому бизнесу. Сейчас небольшие магазины находятся в домах или рядом с ними для удобства жителей, а теперь их существования находится под угрозой. Так считают как минимум 1,6 человек, которые всего за 5 дней поставили свои подписи под петицией.

Также губернатор ввел ограничения на реализацию спиртного с 12 до 14:00 в будние дни, с 8 до 23:00 в выходные и праздники.
В планах властей закрыть все сетевые алкомаркеты. Только в заведениях общепита можно будет выпить алкоголь в цене в 3 раза выше розничной. Бары, кафе обязаны иметь лицензии, официантов, 40 мест для посетителей, отвечать ГОСТ.

Филимонов уверен, что так сможет победить алкоголизм в северном городе, сократить смертность, повлиять на рождаемость, но население не хочет, чтобы о нем так заботились против его воли.





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