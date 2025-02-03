В Карелии активизировались мошенники

Минфин Карелии предупредил о новой схеме, которую мошенники стали использовать в последнее время. Они рассылают уведомления о штрафах МВД по поддельным бланкам. В них указывается фейковая задолженность по штрафам, не уплатив которую в течение определенного срока у должника конфискуют имущество.



Грамотные люди понимают, что это незаконно, поэтому отправляют уведомление в мусорное ведро, но недостаточно грамотные люди, особенно пенсионеры, опасаются остаться без жилья, поэтому воспринимают такие “письма счастья” с осторожностью. Мошенничество заключается в том, что в уведомлении предлагают способ оплаты по QR-коду или дается ссылка на сайт оплаты через СБП. Также в случае быстрой оплаты обещают участие в лотерее и временные скидки.



Прежде чем куда-то отправлять свои деньги, нужно убедиться, что штрафы действительно есть, потому что уведомления о штрафах за неправильную парковку или превышение скорости приходят даже людям, у которых нет автомобиля. Данные о штрафах, если они есть, можно проверить в официальных источниках, например, на портале Госуслуг, Федеральной налоговой службы.