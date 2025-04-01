Недавно построенная ротонда за 76 млн руб. начала рассыпаться в Петрозаводске

Республика Карелия >> Происшествия >> 01.04.2025

Ротонду у городской набережной сдали всего полгода назад, в она уже начала разваливаться на части. Горожане, живущие недалеко от пересечения скверов Иссерсоновский и Источник неприятно удивлены состоянием арт-объекта, за который было заплачено 76 млн руб..

Сейчас сквер выглядит непригодно. Везде разбросан строительный мусор, валяются куски арматуры, камня, мешки со смесью. На колоннах ротонды есть сколы, разошедшиеся стыки, местами нет тротуарной плитки, а вдоль дорожек валяются конские экскременты.

Все работы, даже по озеленению локации, сделаны неаккуратно и непрофессионально. Возникает вопрос: как за это можно было заплатить 76 млн руб. и как можно было выбрать такого ненадежного подрядчика?

Напомним, что благоустройство скверов проводила компания «Свой дом». Именно она создавала Ротонду «Английскую среднюю» в 10 минутах от прибрежной ротонды работы архитектор Н. Овчинникова.

Работа выполнялась на деньги из федеральной казны по госпрограмме «Развитие туризма». Разработчиком проекта стал архитектор Э. Кулдавлетов. Суда по нынешнему состоянию сквера, точкой притяжения туристов он вряд ли станет.

Горожанам идея проекта изначально не нравилась, так как было не понятно, зачем Петрозаводску 2 ротонды еще и по соседству. Страна дала деньги именно на этот проект, причем завершить его нужно было до конца года или вернуть средства.

Объект был сдан в спешке к 24 декабря, а результат на лицо!





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