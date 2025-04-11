Подрядчик не признает вины в размытых дорожках петрозаводского парка Беличий остров

Республика Карелия >> Происшествия >> 11.04.2025

Проблемный подрядчик также отказывается своими силами вывозить поваленные деревья.

Компания «Люмакс» занималась благоустройством парка Беличий остров на Кукковке. Сейчас здесь повреждены тропинки, повалены деревья. Тропинки размыло водой, и подрядчик не считает себя в этом виноватым, поскольку выполнял работы по проектно-сметной документации и они были приняты заказчиком. Никаких претензий к качеству не было. Скорее всего проблемами возникал из-за отсутствия дренажной системы на территории. Проблема в недоработанном проекте по ремонту и содержанию парка, и это вина заказчика - МУП «ЖКХ».

А вот уборка поваленных деревьев не входит в гарантийные обязательства.

Несмотря на то, что власти Петрозаводска ранее заявили, что проблемы в парке будет устранять подрядчик, сейчас ситуация изменилась. Подрядчику почти удалось доказать свою невиновность, поэтому приводить парк в порядок будет кто-то другой. Если кого-то и винить в плохой работе, так это заказчика, который решил сэкономить на проработке проекта благоустройства парка.





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