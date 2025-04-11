Подрядчик не признает вины в размытых дорожках петрозаводского парка Беличий остров

Проблемный подрядчик также отказывается своими силами вывозить поваленные деревья.



Компания «Люмакс» занималась благоустройством парка Беличий остров на Кукковке. Сейчас здесь повреждены тропинки, повалены деревья. Тропинки размыло водой, и подрядчик не считает себя в этом виноватым, поскольку выполнял работы по проектно-сметной документации и они были приняты заказчиком. Никаких претензий к качеству не было. Скорее всего проблемами возникал из-за отсутствия дренажной системы на территории. Проблема в недоработанном проекте по ремонту и содержанию парка, и это вина заказчика - МУП «ЖКХ».



А вот уборка поваленных деревьев не входит в гарантийные обязательства.



Несмотря на то, что власти Петрозаводска ранее заявили, что проблемы в парке будет устранять подрядчик, сейчас ситуация изменилась. Подрядчику почти удалось доказать свою невиновность, поэтому приводить парк в порядок будет кто-то другой. Если кого-то и винить в плохой работе, так это заказчика, который решил сэкономить на проработке проекта благоустройства парка.



