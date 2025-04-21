Архангелогородец отсудил у перевозчика компенсацию за срыв рейсов

Житель города за нескольких месяцев стал участником 17 судов против автобусного перевозчика «Рико». Причина - систематическое нарушение существующего графика курсирования автобусов. Размер компенсаций - более 50 тыс. руб.



Иски пассажира к главному городскому перевозчику рассматривались в Соломбальском райсуде. Горожанин выиграл у ТК «Рико» 17 судов за систематическое несоблюдения режима работы автобусов.



Безобразная работа перевозчика вывела архангелогородца из себя и он решил подавать иск в суд за каждое опоздание/неприбытие маршрутки. Основание для иска - закон «О защите прав потребителей», а он гласит о том, что предоставляющих некачественные услуги обязан ответить за свои действия.



Транспортной компании не удалось доказать, что проблемы возникли из-за форс-мажоров, поэтому суд признал эмоциональный дискомфорт пассажира и выплатил ему компенсацию морального ущерба, положенную по закону.



Перевозчика обязали раскошелиться на 2 тыс. руб. и 1 тыс. штрафа по каждому иску, всего около 50 тыс. руб.



Эти суды стали показательными, поэтому с необязательными перевозчиками можно бороться через суд. Если маршрутка не приезжает по расписанию — это нарушение, а значит можно получить компенсацию. И это правильно, так как в Архангельске творится безобразие с транспортом и никто не отвечает за то, что люди из-за транспорта опаздывают на работу, на поезда, у них рушатся планы и ответственность никто не несет.