Архангелогородец отсудил у перевозчика компенсацию за срыв рейсов

Архангельская область >> Происшествия >> 21.04.2025

Житель города за нескольких месяцев стал участником 17 судов против автобусного перевозчика «Рико». Причина - систематическое нарушение существующего графика курсирования автобусов. Размер компенсаций - более 50 тыс. руб.

Иски пассажира к главному городскому перевозчику рассматривались в Соломбальском райсуде. Горожанин выиграл у ТК «Рико» 17 судов за систематическое несоблюдения режима работы автобусов.

Безобразная работа перевозчика вывела архангелогородца из себя и он решил подавать иск в суд за каждое опоздание/неприбытие маршрутки. Основание для иска - закон «О защите прав потребителей», а он гласит о том, что предоставляющих некачественные услуги обязан ответить за свои действия.

Транспортной компании не удалось доказать, что проблемы возникли из-за форс-мажоров, поэтому суд признал эмоциональный дискомфорт пассажира и выплатил ему компенсацию морального ущерба, положенную по закону.

Перевозчика обязали раскошелиться на 2 тыс. руб. и 1 тыс. штрафа по каждому иску, всего около 50 тыс. руб.

Эти суды стали показательными, поэтому с необязательными перевозчиками можно бороться через суд. Если маршрутка не приезжает по расписанию — это нарушение, а значит можно получить компенсацию. И это правильно, так как в Архангельске творится безобразие с транспортом и никто не отвечает за то, что люди из-за транспорта опаздывают на работу, на поезда, у них рушатся планы и ответственность никто не несет.





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