Сотрудника учцентра порта Мурманска обвинили в 13 коррупционных преступлениях

Мурманская область >> Происшествия >> 17.05.2025

В Мурманске закрыли уголовное дело в отношении экс-мастера центра обучения "Курс-Норд" ММРП, обвиненного в 13 преступлениях.

В ноябре 2022 г. - апреле 2024 г. он передавал сторонним лицам поддельные удостоверения о прохождении обучения по профподготовке. Но на деле обучения не было. Из-за этих фейковых документов люди получали дипломы, свидетельства о прослушивании курсов, сдаче экзаменов, без которых было бы невозможно трудоустройство.

За продажу документов обвиняемый брал плату 5 000 - 18 000 руб.

Преступную схему выявили следователи СК при помощи оперативников ОЭБиПК.

Мужчина обвинен за 3 преступления по ст. 290 Уголовного Кодекса за получение взятки, 2-х по ст. 291.2 за взятки до 10 тыс. руб., 2-х по ст. 204.2 за коммерческий подкуп на сумму до 10 тыс. руб., 6 по ст. 292 за служебный подлог.

Прокурор оценил доказательства, отправил дело в суд и предъявил иски о признании недействительными всех документов, полученных в рамках деятельности обвиняемого. На его машину, гараж наложен арест.






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