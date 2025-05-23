На реках НАО продолжается ход

Весеннее половодье в округе идет полным ходом и находится под постоянным контролем. Ситуация не вызывает опасений, но за развитием событий продолжают следить специалисты.



Голова ледохода находится между поселков Тошвиска – Каменка, в 156 км от Нарьян-Мара. Здесь пока нет подтоплений жилых домов. Но даже если это случится, в НАО готовы принять потерпевших 23 гидропостов, часть из которых работает на постоянной основе.



Если понадобится разбить ледовые пробки, это сделают специалисты из Архангельска, которые уже прилетели для взрывных работ. Они будут дежурить до полного прохождения ледохода.



Сейчас лед идет в двух направлениях: по Старой Печоре и Печоре. На р. Пёша ледоход уже завершился, на Адзьве лед идет с повышением уровня воды, на Суле ледостав с разводьями и ростом уровня воды. Ситуация постоянно меняется.



Через Нарьян-Мару основные массы льда уже прошли. Вскрытие Городецкого Шара будет сегодня. Вода поднимется до 5 м 50 см, но если затор образуется ниже Нарьян-Мара, воды может подняться до 6 м 20 см. Жителей города, особенно в частном секторе у воды просят быть особенно бдительными в ближайшие дни.