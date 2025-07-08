На юге Поморья власти прятали могильный мусор на лесной опушке
Проблему незаконного захоронения могильного мусора вскрыли в вилегодском селе в южной части Архангельской области. Прокуратура выяснила, что местные власти разрешили вместо легальной утилизации прятать отходы в лесу, прикрыв их опилками.
Несанкционированную свалку кладбищенского мусора недалеко от с. Ильинско-Подомское в Вилегодском округе нашли местные жители. Они стали находить ветхие венки, искусственные цветы, старые ленты и прочую ритуальную атрибутику. Была составлена жалоба в штаб Народного фронта, а оттуда передана в прокуратуру.
Окружная администрация убрала мусор с кладбища, но не на лицензированный полигон отходов, потому что за это пришлось бы платить, а в лес у д. Спирковская. Сверху отходы посыпали опилками.
За нарушение природоохранного закона активисты НФ снова написали требование наказать виновных.
Этот случай в регионе не единичный. Например, в Коноше подрядная организация 4 года занималась вывозом кладбищенского мусора и сваливала его рядом со свинокомплексом, что помогало компании экономить на легальной утилизации. Но чтобы этим занимались местные власти - такое случилось впервые.
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