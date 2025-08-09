Найдены все байдарочники, пропавшие в бурю в Белом море
9 байдарочников пропали во время бури, когда шли в Архангельскую область из Карелии по Белому морю. Это случилось 20 июля. С тех пор велись поиски пропавших. Только недавно удалось завершить поиски. Три человека погибли.
В. Бондарева нашли в Онежской губе, В. Пужняк у о. Малая Кималище, В. Зузанова в морской акватории. Самому взрослому из погибших было 38 лет.
9 человек отправились из Кеми в Северодвинска, и к началу августа планировали добраться. По пути они остановились на о. Немецкий Кузов, потом в ночь с 19 июля вышли к Соловкам. Но погода резко ухудшилась, и из-за сильных порывов ветра и волн людей разбросало у о. Топы.
Двое вернулись на Немецкий Кузов, двоих нашли на архипелаге Кузова, еще двое добрались до Соловецкого острова. Троих искали около 2-х недель вертолетом и нашли всех мертвыми только 6 августа.
Все участники экспедиции были опытными, хорошо плавали и знали как себя вести в критических ситуациях. По рассказу одной из потерпевших ей пришлось 5 часов плыть к берегу при 4-метровых волнах. Такое под силу далеко не каждому. Новичок на байдарке был только один. Он приехал из Москвы специально для участия в экспедиции.
