Штраф за кормление птиц в Вологде может достигнуть 500 тыс. руб.
Кормить птиц в черте города можно, это не идет в разрез с законом. Но некоторые условия кормления превращают обычное занятие в админправонарушение.
Юрист МГЮА Т. Зокиров рассказал, что кормление пернатых наказывается штрафом, если кормящий загрязняет или портит элементы городского ландшафта — парки, газоны, сидения, дорожки, навесы. За это нарушитель может быть оштрафован, согласно Кодексу админнарушений.
Для граждан размер штрафа — 3000 - 5000 руб., для должностных лиц — 30000 - 40000., для юрлиц — 500 тыс. руб.
Также существует дополнительное наказание за ущерб зеленой территории от подкармливания птиц: 3500 - 4000 руб. для граждан, 50000 руб. для должностных лиц, 300000 руб. для юрлиц.
Риски есть и при кормлении пернатых из своего окна, поскольку остатки пищи привлекает грызунов, насекомых. Нельзя кормить птиц и животных в заповедниках, нацпарках, где любое вмешательство в естественную среду запрещено природоохранными правилами.
Муниципальные власти могут вводить свои ограничения в соответствии с нормами благоустройства, а горожанам надлежит их соблюдать, чтобы избежать штрафов.
Рекомендуем по теме:
В Оксино в 2028 г. построят школу-сад
В Мурманске высадили 100 деревьев
«Три дня дождя» не хотят возвращаться в Архангельск
187 млн руб. долгов накопили жители Вологодчины за свет
Как протокол TRNSPYRE 5.1 делает безопасность криптоактивов простой
В Коми закрываются на карантин образовательные организации
Сбормобиль возвращается в Петрозаводск