Предприятие Карелии вывозило древесину с района на карантине



Для вынесения древесины из зоны карантина, в данном случае по усачам, предприятиям нужен необходимый сертификат.



13-й арбитражный суд выдал запрет на вывоз хвойной древесины без сертификата в ответ на исковое заявление Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.



Управление многократно выявляло нарушения предприятия на протяжении многих лет. С 2022 г. по 2024 г. занимаясь лесозаготовкой, оно вывозило хвойную древесину за карантинную фитосанитарную зону в Прионежском районе. Карантин здесь был введен по усачам Monochamus.



Суд выяснил, что предприятие даже не подавало заявлений на сертификаты, а без них вывод даже одной партии подкарантинной продукции запрещен.



При этом руководство предприятия игнорировало неоднократные предостережения и продолжало нарушать закон. Дело дошло до суда, запретившего предприятию вывоз древесины. Но главу предприятия это не остановило. Он обжаловал решение в суде высшей инстанции, который все оставил без изменений. Как нарушитель закона наказан, увы, не афишируется.