Предприятие Карелии вывозило древесину с района на карантине
Для вынесения древесины из зоны карантина, в данном случае по усачам, предприятиям нужен необходимый сертификат.
13-й арбитражный суд выдал запрет на вывоз хвойной древесины без сертификата в ответ на исковое заявление Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Управление многократно выявляло нарушения предприятия на протяжении многих лет. С 2022 г. по 2024 г. занимаясь лесозаготовкой, оно вывозило хвойную древесину за карантинную фитосанитарную зону в Прионежском районе. Карантин здесь был введен по усачам Monochamus.
Суд выяснил, что предприятие даже не подавало заявлений на сертификаты, а без них вывод даже одной партии подкарантинной продукции запрещен.
При этом руководство предприятия игнорировало неоднократные предостережения и продолжало нарушать закон. Дело дошло до суда, запретившего предприятию вывоз древесины. Но главу предприятия это не остановило. Он обжаловал решение в суде высшей инстанции, который все оставил без изменений. Как нарушитель закона наказан, увы, не афишируется.
Рекомендуем по теме:
Ученики и учителя школы в Новой Вилги игнорируют осмотр после вспышки инфекции
Северный завоз выполнен на 98%
Зачем туристы едут в Мурманскую область
В Архангельске закрылась единственная «Шоколадница»
Штраф за кормление птиц в Вологде может достигнуть 500 тыс. руб.
Эхо кинофестиваля "Туйвеж" продлится в Коми до 19 декабря
Медики из поморской глубинки обратились к губернатору за помощью