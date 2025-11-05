Запах аммиака распространился по бизнес-центру Архангельска
Персонал бизнес-центра на ул. Карла Маркса резко почувствовал себя плохо из-за взявшегося ниоткуда резкого аммиачного запаха. Сначала пытались определить источник зловоний сами, но через 30 минут сдались. На место были вызваны химики и спасатели, а людей пришлось быстро эвакуировать.
50 человек персонала и 10 клиентов вывели на улицу. Специалисты после проверки нашли источник — рабочий раствор в сломанном холодильнике кабинета. Холодильник вынесли наружу, проветрили кабинет и все здание. После замеров качество воздуха было нормальным.
Медицинская помощь людям не понадобилась, потому что они не успели надышаться вредными парами. У некоторых была головная боль. Но виновного еще ищут, потому что он явно нарушил правила хранения опасных веществ и мог нанести вред здоровью людей.
В МЧС напоминают, что опасные для жизни химикаты должны храниться в специально отведенных местах, в соответствии с правилами безопасного хранения.
