Охранник кафе ТЦ Петрозаводска побил посетителей

Республика Карелия >> Происшествия >> 25.11.2025

В полицейскую дежурную часть из больницы поступила информация о том, что в кафе охранник избил гостей – молодых парней.
Полиция прибыла на место инцидента для выяснения обстоятельств. Оказалось, что причина конфликта была в шумном поведении пострадавших. Они были пьяны, агрессивны и своими действиями мешали другим посетителям заведения. Охранник пытался вразумить их, но словесная перепалка закончилась дракой. Потом охранник с места происшествия пропал.

Пострадавшим 19 и 20 лет понадобилась медицинская помощь, поэтому была вызвана скорая, которая отвезла их в больницу. По протоколу медики были обязаны сообщить об инциденте в полицию, что и было сделано.

Идет следствие, полиция выясняет обстоятельства конфликта, проводится проверка.

С одной стороны охранник не имел права избивать гостей, с другой, все мы прекрасно знаем, что иногда пьяные молодые люди ведут себя вызывающе в своем желании самоутвердиться всеми возможными способами, и сами провоцируют конфликт. Несдержанность охранника понятна. Но удивляет другое, почему в кафе в центре города, где было много посетителей, никто не удосужился помочь охраннику? Пьяные мешали всем, но приструнить их никто не захотел. Равнодушие людей иногда поражает.





