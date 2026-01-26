Жительница Тотьмы заявила в полицию о ходячем трупе

В Тотьме суд признал виновной горожанку, сообщившую полиции о трупе у себя дома.



Полицейские были удивлены, но приехав по вызову на дом к женщине трупа не нашли, а хозяйка была пьяна. Сотрудникам полиции отсутствие мертвого тела она объяснила его уходом.



Оказалось, что в 2025 г. алкоголичка вызывала спецслужбы 10 раз, и каждый раз звонки были ложными. Сначала поступил звонок о воровстве 300 тыс. руб., потом о торговле водкой, дальше у нее крали водку, картины, одежду, а соседка вынашивала план ее убийства. Все звонки поступали, когда женщина была сильно пьяна.



Терпение органов правопорядка закончилось на звонке с «ходячим трупом». Местный суд выписал нарушительнице правопорядка штраф 1300 руб. Соседи и местные жители считают, что это слишком мягкое наказание, и такой размер штрафа вряд ли остановит даму от следующих звонков после распития спиртного.



Напомним, что даже зная, откуда поступил звонок, спецслужбы не имеют права его проигнорировать, поскольку нет гарантии, что звонок ложный. Но они тратят на выезд время, а это отнимает время у действительно чрезвычайных ситуаций.

