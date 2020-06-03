Предприятия Коми поставили рекорд по объему отходов

В 2019 г. в Коми образовалось 36,02 млн тонн отходов потребления и производства, что является самым большим показателем с 2010 г. По сравнению с 2018 г. объем отходов увеличился в 7 раз.



Минприроды Коми представило доклад о состоянии экологии в республике. Один раздел был посвящен отходам, данные о которых собирает Росприроднадзор и Росстат. В 2019 г. отчитались о сборе мусора, использовании, размещении 1044 природопользователей.



Количество отходов составило 36,02 млн тонн. Предприятия утилизировали 404 тыс. тонн или 1,12%. В 2018 г. показатель был 11,26%. Но отходов тогда было меньше, а объем утилизации больше - 590 тыс. тонн.



Вклад в образование отходов вносят предприятия добывающей промышленности - 97,3%, производства по обработке - 1,14%, теплоэнергетика - 0,77%, а наиболее «чистыми» являются IT - 0,001%, страхование и финансы - 0,001%, спорт, развлечения, культура - 0,001%, отельный бизнес - 0,002%.



В конце прошлого года в Коми действовало 99 объектов размещения отходов. В госреестр включен один объект — полигон ТБО в с. Койгородок.