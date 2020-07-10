Проект по переработке рыбы запустил на Кольском заливе

Мурманская область >> Промышленность >> 10.07.2020

В Мурманске реализовали инвестпроект по строительству 2-х предприятий по переработке рыбы. Оба находятся на левом берегу Кольского залива.

Дневная производительность одного завода составляет от 8 тонн трески, пикши, другой рыбы. Один завод изготавливает на экспорт клипфиск – солено-сушеную треску, второй будет производить филе рыбное для внутренних продаж. Объем инвестиций в проект - 118,2 млн руб.

Губернатор Мурманской области А. Чибис отметил, что правительство помогло инвестору в организации инфраструктуры, обеспечив электроснабжением, льготами на имущественный налог, преференциями по уплату налога на прибыль. Региональная льгота составила 32 млн руб., ожидаемые поступления в казну - 300 млн руб. в течение 10 лет.

Прибрежное производство организовано с применением квоты на вылов пикши и трески.

Ранее Госдума приняла пакет законов о господдержке предпринимательства в Арктике. Этот пакет предоставит новые рабочие места, высокие зарплаты, выведет некоторые отрасли на новый виток развития.





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