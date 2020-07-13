Fruit Cocktail: одна из самых результативных игр

Каждый производитель старается завлечь аудиторией чем-то необычным, и продумывает, или нестандартный функционал, или предлагает яркое оформление. В НетГейм можно найти автоматы от нескольких компаний, сравнить их между собой, чтобы выбрать оптимальную игру. Многие профессиональные игроки отдают предпочтение слотам от Игрософт. Компания уже давно пропала с рынка, но ее слоты продолжают поддерживаться в современных онлайн казино. Среди первых игр стоит выделить Fruit Cocktail. Автомат имеет традиционную тематику, и игрок окунется в мир веселых фруктов. В игровом автомате посетителя ждет набор ярких фруктов, и каждый символ может принести немало выигрышных комбинаций. Fruit Cocktail имеет высокий процент отдачи,

Fruit Cocktail: как устроена структура и принципы настройки панели управления

В игровые автоматы Клубничка легко научиться играть, тем более, что структура достаточно простая. Fruit Cocktail имеет 5 барабанов и 9 игровых линий. Панель управления расположена в нижней части экрана, и она состоит из ряда стандартных кнопок, помогающие настроить номинал ставки, количество игровых линий. В игровом автомате можно варьировать ставку от минимальных к максимальным показателям. В Fruit Cocktail геймер отвечает за игровые линии. Также есть возможность переходить из стандартного режима в автоматический. Для знакомства с общими правилами, достаточно перейти в информационный раздел, где описываются основные правила, и есть таблица для выплат с указанием актуальных коэффициентов.

Игровой автомат: самое важное про специальные символы

Игровой автомат имеет несколько форматов игры: стандартный и призовой. Если в стандартном режиме пользователь будет получать выигрышные комбинации, то бонусная игра - возможность сорвать настоящий банк. На игровом поле игроку предстоит обратить внимание на специальные знаки, и среди них есть, как вайлд, так и скаттер. Функции дикого символа заключаются в получении полноценных успешных комбинаций, так как он способен подменять другие знаки. Также есть скаттер, и он позволяет зайти в бонусную игру, где придется собирать одинаковые символы на экране. В Fruit Cocktail есть тур на удвоение, и его главная задача - удвоение текущего счета. У геймера будет одна попытка, чтобы назвать самую высокую игральную карту из 5 предложенных. Соперником окажется дилер. Он первый будет выбирать карту, и игрок будет отталкиваться от его выбора. Раунд на удвоение может перезапускаться, если посетитель указал верный ответ.