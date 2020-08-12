Станция Ковдор с Ковдорским ГОК установили рекорд по месячной отгрузке концентрата

На днях подведены итоги работы станции Ковдор Мурманского центра организации работы ж. д. станций Октябрьской дирекции за июль. За месяц здесь погружено 596 тыс. тонн концентрата железной руды, а это больше 8 тыс. вагонов (в среднем в сутки 266 вагонов). Это рекорд за 10 лет работы. Предыдущий рекордный показатель достигнут в мае 2016 г., когда было отгружено на 2 тыс. тонн меньше.



Напомним, что станция Ковдор - тупиковая грузовая первого класса. Она открыта в 1956 г. для отгрузки апатитового и железорудного концентрата горно-обогатительного комбината Ковдора. Комбинат в последние годы отгружал в месяц 515 тыс. тонн концентрата, а в июле представил к перевозке значительно большее количество груза.



Работники станции обеспечили горно-обогатительный комбинат вагонами, и каждый день на станцию привозили для погрузки 300 полувагонов концентрата, а вывезти его были готовы 6 поездов. Ключевой объем концентрата отгружен в Мурманский порт (573 тыс. тонн) и на Забайкальскую дорогу (23 тыс. тонн).