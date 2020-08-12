Станция Ковдор с Ковдорским ГОК установили рекорд по месячной отгрузке концентрата

Мурманская область >> Промышленность >> 12.08.2020

На днях подведены итоги работы станции Ковдор Мурманского центра организации работы ж. д. станций Октябрьской дирекции за июль. За месяц здесь погружено 596 тыс. тонн концентрата железной руды, а это больше 8 тыс. вагонов (в среднем в сутки 266 вагонов). Это рекорд за 10 лет работы. Предыдущий рекордный показатель достигнут в мае 2016 г., когда было отгружено на 2 тыс. тонн меньше.

Напомним, что станция Ковдор - тупиковая грузовая первого класса. Она открыта в 1956 г. для отгрузки апатитового и железорудного концентрата горно-обогатительного комбината Ковдора. Комбинат в последние годы отгружал в месяц 515 тыс. тонн концентрата, а в июле представил к перевозке значительно большее количество груза.

Работники станции обеспечили горно-обогатительный комбинат вагонами, и каждый день на станцию привозили для погрузки 300 полувагонов концентрата, а вывезти его были готовы 6 поездов. Ключевой объем концентрата отгружен в Мурманский порт (573 тыс. тонн) и на Забайкальскую дорогу (23 тыс. тонн).





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