Группа «УЛК» построит деревообрабатывающий комплекс в Пинежском районе
Холдинг Владимира Буторина начал создание производства годовой мощностью 1 млн куб м пиломатериалов на площади 100 га вблизи села Каргопоры Архангельской области. Комплекс за год сможет выпускать по 600 тыс тонн топливных гранул. В его состав войдут лесопильный завод, пеллетный цех, склады, несколько участков сортировки сырья, железнодорожный терминал и ТЭЦ, которая будет обеспечивать энергией как производственные процессы, так и ближайшие населенные пункты. Новое предприятие будет введено в строй в 2023 году. На нем планируется создать 2 тысячи рабочих мест.
В мае ГК «УЛК» запустила завод по выпуску пеллет в Новгородской области на базе Пестовской лесопильной фабрики. Инвестиции в модернизацию этого предприятия составили 1,4 млрд рублей. 3 действующих завода группы в год смогут производить 300 тыс тонн пеллет.
Стратегия ГК «УЛК» предполагает захват лидирующих позиций на отечественном рынке топливных гранул и пиломатериалов в 2021 году. Новый масштабный проект в Архангельской области призван закрепить это достижение.
Рекомендуем по теме:
На совещании рабочих групп Северного форума обсудили конкурс проектов 2020 г.
Региональный министр здравоохранения объяснил процедуру выдачи бесплатных противовирусных лекарств
Кормозаготовительная кампания в Ненецком округе выполнена на 27%
Коми выделено дополнительно 100 млн руб. на строительство и ремонт объектов культуры
"Ташир" открыл мебельный центр Family Room в Архангельске
Эжвинский суд помог Сыктывкаре вернуть деньги за сорванный отпуск
Морпех Североморска попал в больницу после салюта в честь Дня ВМФ