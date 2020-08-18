Группа «УЛК» построит деревообрабатывающий комплекс в Пинежском районе

Архангельская область >> Промышленность >> 18.08.2020

Холдинг Владимира Буторина начал создание производства годовой мощностью 1 млн куб м пиломатериалов на площади 100 га вблизи села Каргопоры Архангельской области. Комплекс за год сможет выпускать по 600 тыс тонн топливных гранул. В его состав войдут лесопильный завод, пеллетный цех, склады, несколько участков сортировки сырья, железнодорожный терминал и ТЭЦ, которая будет обеспечивать энергией как производственные процессы, так и ближайшие населенные пункты. Новое предприятие будет введено в строй в 2023 году. На нем планируется создать 2 тысячи рабочих мест.

В мае ГК «УЛК» запустила завод по выпуску пеллет в Новгородской области на базе Пестовской лесопильной фабрики. Инвестиции в модернизацию этого предприятия составили 1,4 млрд рублей. 3 действующих завода группы в год смогут производить 300 тыс тонн пеллет.

Стратегия ГК «УЛК» предполагает захват лидирующих позиций на отечественном рынке топливных гранул и пиломатериалов в 2021 году. Новый масштабный проект в Архангельской области призван закрепить это достижение.





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