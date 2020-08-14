В Вологде заработает фабрика полного цикла производства смесей для детского питания

Корпорация «Nestle» реализует проект стоимостью 3,5 млрд рублей на действующей промышленной площадке. Расширение завода позволит нарастить выпуск и перейти на использование отечественного сырья, замкнув производственный цикл. Соглашение с инвестором было подписано главой региона Олегом Кувшинниковым. По его словам, областное правительство готово предоставить столь амбициозному проекту всестороннюю господдержку.



Фабрика, на которой появятся 60 новых рабочих мест, будет выпускать детские смеси «Nestogen». Руководитель регионального подразделения корпорации «Nestle» Марсиаль Роллан отметил, что детские смеси остаются для компании приоритетной категорией. Новый проект позволит удовлетворить потребность населения в качественном детском питании. В год в России потребляется более 40 тыс тонн сухих детских смесей, половина этого объема выпускается на отечественных заводах. Выпуск детского питания считается одним из стратегических направлений для российской пищевой промышленности.



«Nestle» уже 17 лет осуществляет инвестиции в Вологодской области. В июне прошлого года корпорация запустила фабрику детского питания завершающего цикла, работающую на иностранном сырье. Новый проект планируется реализовать до конца 2022 года.