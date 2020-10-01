Первую очередь терминала по перевалке СПГ в Мурманске запустят в 2022 г.

В декабре 2022 г. в Мурманске запустят терминал по перевалке СПГ (сжиженного природного газа) в рамках первого этапа строительства. На Камчатке запуск намечен на февраль 2023 г. Об этом рассказал зампред правления «НОВАТЭК» М. Джитвэй.



Вторая фаза строительства терминалов СПГ состоится в 2025-2026 гг. и в Мурманске, и на Камчатке. Перевалка СПГ с одного судна на другое позволит вести отгрузку круглогодично, существенно сокращает затраты и время.



Мощность мурманских и камчатских терминалов оценивается в 20 млн тонн. Они способны хранить СПГ.



Ранее глава Камчатки В. Солодов говорил, что первичный этап строительства СПГ-терминала в бухте Бечевинская начнется в этом году, завершится проектирование, начнется работа по углублению дна, созданию стенок причала.



«Новатэк-Мурманск» стала первой компанией, получившей статус резидента ТОР «Столица Арктики». Это позволит ускорить проект реализации Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Объем инвестиций «НОВАТЭК» в проект Мурманской области составит 190 млрд руб.