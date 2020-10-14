А. Цыбульский обсудил с грузоотправителями варианты развития порта Экономия

Архангельская область >> Промышленность >> 14.10.2020

Губернатор Архангельской области оценил производственные мощности терминала Экономия, осмотрел систему управления судами в морпорту Архангельска,  участок комплектации грузов.

Сейчас сдерживающим повышение эффективности обработки грузов фактором стали подъездные пути к Архангельскому МТП, не готовые к интенсивному грузопотоку. Эту задачу готово взять на себя правительство региона при условии заключения соглашения.

Глава региона отдал распоряжение рассмотреть возможность организации стоянки большегрузного транспорта у портового терминала Экономия.

Не менее важным является плохое планирование, слабая координация между подрядчиками, грузоотправителями и грузополучателями. Несогласованность замедляет темп разгрузки/погрузки, блокирует дороги во время навигации.

Вариантом решения вопроса может стать ставка на приоритетную упаковку груза в контейнеры, что сократит время на разгрузку/погрузку.

Для порта актуальна проблема нехватки кадров. В регионе 4 техникума, обучающие стропальщиков, слесарей, кладовщиков, есть возможность наладить подготовку докеров, машинистов кранов, механизаторов, для чего есть учебный спецполигон.





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