А. Цыбульский обсудил с грузоотправителями варианты развития порта Экономия

Губернатор Архангельской области оценил производственные мощности терминала Экономия, осмотрел систему управления судами в морпорту Архангельска, участок комплектации грузов.



Сейчас сдерживающим повышение эффективности обработки грузов фактором стали подъездные пути к Архангельскому МТП, не готовые к интенсивному грузопотоку. Эту задачу готово взять на себя правительство региона при условии заключения соглашения.



Глава региона отдал распоряжение рассмотреть возможность организации стоянки большегрузного транспорта у портового терминала Экономия.



Не менее важным является плохое планирование, слабая координация между подрядчиками, грузоотправителями и грузополучателями. Несогласованность замедляет темп разгрузки/погрузки, блокирует дороги во время навигации.



Вариантом решения вопроса может стать ставка на приоритетную упаковку груза в контейнеры, что сократит время на разгрузку/погрузку.



Для порта актуальна проблема нехватки кадров. В регионе 4 техникума, обучающие стропальщиков, слесарей, кладовщиков, есть возможность наладить подготовку докеров, машинистов кранов, механизаторов, для чего есть учебный спецполигон.