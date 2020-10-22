Строительство порта «Лавна» в Мурманске могут отложить из-за цен на уголь

Мурманская область >> Промышленность >> 22.10.2020

На западном берегу Кольского залива планировали начать строительство порта «Лавна». Стройка должна была начаться в конце 2020 г., но падение цен на уголь поставило планы под вопрос.

Основная проблема – грузоотправители так и не подписали документы по загрузке на условиях take-or-pay. О таком соглашением говорил глава Минтранса РФ Е. Дитрих. Государство выделило на реализацию проекта 32 млрд руб., а ГТЛК – 15 млрд руб.

И. Фрейдин, гендиректор МТП «Лавна», сообщил, что проводится корректировка финансовой модели, бизнес-плана, сроков реализации концессии, что связано с изменением рынка угля, сдвигом срока строительства железной дороги. Но проект реализуют, а банк предоставит 30 млрд руб. на реализацию проекта.

В Минтрансе говорят, что объект строится по установленному графику. Рассматриваются варианты дополнения угля минеральными удобрениями, железной рудой.

Напомним, что в сентябре Минтранс России представил проект корректировок в проект «Развитие морских портов» плана модернизации инфраструктуры в плане его продления до 2030 г. Из проекта исключена веха в 9 млн тонн к концу 2020 г.





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